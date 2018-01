Brad Pitt dará bandeirada de largada das 24 Horas de Le Mans

O ator norte-americano Brad Pitt terá a honra de dar a largada das 24 Horas de Le Mans, corrida automobilística que acontece em junho, disseram os organizadores da clássica prova de resistência nesta sexta-feira, 13.

A corrida dos dias 18 e 19 de junho também irá marcar o 50º aniversário da primeira vitória da montadora Ford no circuito de Sarthe, localizado no oeste da França.

Pitt e o colega de Hollywood Tom Cruise vêm sendo cogitados há anos para um projeto de filme, Go Like Hell, sobre a rivalidade da Ford e da Ferrari nas competições de corrida nos anos 1960.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Ford, que ficou com as três primeiras colocações nas 24 Horas de Le Mans em 1966 e venceu as três edições seguintes da prova, está voltando com seu novo carro GT.

Seu presidente executivo, Bill Ford, deu a bandeirada de largada no ano passado, e o presidente da Associação Nacional de Corridas de Stock Car dos Estados Unidos (Nascar, na sigla em inglês), Jim France, teve o privilégio em 2013.

O falecido ator Steve McQueen acenou a bandeira em 1971, mesmo ano em que estrelou o filme As 24 Horas de Le Mans.