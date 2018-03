BRAD E ANGELINA VÃO SE CASAR Juntos desde 2005 e pais de seis filhos, Brad Pitt e Angelina Jolie estão noivos e vão se casar. "Sim, está confirmado. É um compromisso para o futuro e os filhos deles estão muito felizes. Ainda não há uma data", declarou à Reuters Cynthia Pett-Dante, porta-voz do ator. Recentemente, Jolie foi fotografada usando um grande anel de diamantes no anelar direito. O designer de joias Robert Procop disse que criou o anel em colaboração com Pitt, especialmente para a atriz. / REUTERS