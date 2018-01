Brad Delp, do grupo Boston, é encontrado morto em sua casa O cantor Brad Delp, do grupo de rock Boston, foi achado morto nesta sexta-feira em sua casa, no estado de New Hampshire (EUA), segundo informações oficiais. O tenente William Baldwin, porta-voz da Polícia da localidade de Atkinson, disse que Delp, de 55 anos, estava sozinho em sua casa. A Polícia não acredita que ele tenha sido assassinado. No entanto, acrescentou que está investigando o caso. "Perdemos uma das melhores pessoas do rock and roll", diz uma nota no site do grupo. O Boston teve grandes sucessos no fim da década de 1970, como "Long Time" e "Peace of Mind".