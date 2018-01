BR3 lidera indicações ao Prêmio Shell de Teatro em SP A Shell divulgou, nesta quarta-feira, a primeira lista de indicados da 19.ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo. A peça BR3 teve o maior número de indicações: um total de cinco categorias, entre elas, a de autor (Bernardo Carvalho) e direção (Antonio Araújo). O espetáculo concorre ainda pelo trabalho de cenário (Márcio Medina) e iluminação (Guilherme Bonfanti), além de duas indicações na categoria especial, pela "logística de apoio à cena do espetáculo" e "pelo projeto BR3". Na categoria ator, concorrem Cássio Scapin (Quando Nietzsche Chorou), Otávio Martins (A Noite Antes da Floresta) e Antônio Edson (Um Homem é um Homem). As atrizes indicadas ao Prêmio foram Fabiana Gugli (Terra em Trânsito), Georgette Fadel (Gota Dágua - Breviário) e Magali Biff (Esperando Godot). Os vencedores serão conhecidos durante a cerimônia de entrega do Prêmio Shell de Teatro, no início de 2007. Os indicados ao Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro serão conhecidos nesta quinta-feira. Os vencedores em cada categoria receberão uma escultura em metal do artista plástico Domenico Calabroni, com a forma de uma concha dourada, inspirada no logotipo da Shell, e uma premiação individual de R$ 8 mil. Confira os indicados ao Prêmio Shell de Teatro de São Paulo: Autor: Bernardo Carvalho, por BR3 Luis Alberto Abreu, por Memória das Coisas Diretor: André Garolli, por Rumo à Cardiff Antonio Araújo, por BR3 Ator: Antonio Edson, por Um Homem é um Homem Cássio Scapin, por Quando Nietzsche Chorou Otávio Martins, por A Noite Antes da Floresta Atriz: Fabiana Gugli, Terra em Trânsito Georgette Fadel, Gota Dágua - Breviário Magali Biff, Esperando Godot Cenário: Márcio Medina, por BR3 Cia. Triptal, por Rumo à Cardiff Figurino: André Cortez, por Peça de Elevador Cássio Brasil e Verônica Julian, por Ricardo III Iluminação: Domingos Quintiliano, por A Noite Antes da Floresta Guilherme Bonfanti, por BR3 Música: Alessandro Penezzi, por Gota Dágua - Breviário André Luis Lima, por Rumo à Cardiff Ernani Maletta, por Um Homem é um Homem Categoria especial: Carla Estefan e Walter Gentil, pela logística de apoio à cena do espetáculo BR3 Teatro da Vertigem, pelo projeto BR3