BR3 leva palco para dentro do Rio Tietê Nesta quinta-feira, dia 23, terá início a venda de ingressos para o aguardado espetáculo BR3, do Teatro da Vertigem, um dia antes da estréia para o público (quem estiver passando pela Marginal Tietê na quarta e na quinta-feira pode até tomar um susto com cenas insólitas nas margens do rio, durante apresentações especiais para convidados). A peça será apresentada dentro de embarcações no leito e também nas margens do Rio Tietê, entre a Ponte do Piqueri e o Cebolão. A companhia teatral passou mais de dois anos colhendo depoimentos de moradores e observando particularidades de três regiões brasileiras cujos radicais ?BRs? dão nome à nova montagem: Brasilândia, bairro da periferia de São Paulo; Brasília, capital do País; e Brasiléia, cidade do Acre que faz fronteira com a Bolívia. O escritor Bernardo de Carvalho reuniu todo o material colhido pelo Teatro da Vertigem e elaborou a dramaturgia que, segundo o diretor Tó Araújo, vai discutir ?a identidade nacional do nosso País, além de despertar a consciência ambiental para a preservação do Tietê?. Sérgio Carvalho, Luis Alberto de Abreu e Fernando Bonassi foram os autores convidados a escrever a dramaturgia da trilogia bíblica - respectivamente O Paraíso Perdido (encenado em 1992), O Livro de Jó (1995) e Apocalipse 1.11 (1998) - que tornou o Teatro da Vertigem um dos grupos mais respeitados no meio teatral. O espetáculo mostra três gerações da família de Jovelina (Cácia Goulart), uma nordestina que após a morte do marido na construção de Brasília vai para São Paulo e torna-se chefe do tráfico em Brasilândia. Ela e seus dois filhos, Jonas (Roberto Audio) e Helienai (Daniela Carmona), percorrem Brasília, Brasilândia e Brasiléia entre as décadas de 60 e 90. O passaporte para esta viagem pelo interior do Brasil, que terá duração de ´aproximadamente 2h30, vai custar R$ 40 (R$ 20 meia-entrada) e pode ser adquirido nas lojas Fnac (Av. Paulista, 901, tel. 2123-2000, e Praça dos Omaguás, 34, Pinheiros, tel. 4501-3000). Não haverá a possibilidade de reservas. ?Aconselhamos as pessoas a ligar para a Fnac antes de irem até lá comprar?, diz o produtor da companhia Valter Gentil. Para chegar até o ponto de partida do espetáculo, que será apresentado de quinta a domingo, sempre às 21 horas, um ponto de encontro foi estipulado. O público deverá se dirigir para o portão 8 do Memorial da América Latina com uma hora de antecedência e de lá sairá um ônibus rumo ao Rio Tietê. Em caso de chuva, BR3 não será apresentado e as pessoas que já estiverem com os seus ingressos em mãos poderão trocá-los para outro dia ou até mesmo pedir reembolso na sede do Teatro da Vertigem que fica na Rua Roberto Simonsen, 136B, tel. 3241-3132.NN