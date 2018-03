Boyle não quer ser cavaleiro Cineasta responsável pela cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, Danny Boyle não aceitou ser Cavaleiro da Rainha, informou o The Sunday Times. Ganhador do Oscar por Quem Quer Ser Um Milionário? e diretor de Trainspotting, o inglês recusou o convite para se converter em "sir" porque quer continuar sendo "um homem do povo". Disse também que não poderia aceitar a honraria porque o tema de seu espetáculo nos jogos foi a igualdade entre os cidadãos e, se aceitasse, seria "diferente". Com este gesto, Boyle se une a personalidades como David Hockney e Henry Moore na lista dos que já recusaram a homenagem. / EFE