Boy George agita a Pacha, em São Paulo, no mês de julho

O astro britânico Boy George vai se apresentar na boate Pacha, em São Paulo, no dia 14, sábado. O show, que acontece no Domo, a pista principal, e contará com a presença dos DJs fashionistas Alexandre Herchcovitch e Johnny Luxo, estava inicialmente agendado para o dia 12. De acordo com o sócio da boate, Leo Sanchez, a alteração da data foi realizada devido à grande procura por ingressos do show do astro. "Além disso, queremos fazer uma noite festiva e com mais horas de diversão e sábado é o melhor dia para isso", disse Sanchez. Não haverá alteração de preços dos ingressos e quem quiser devolvê-los terá seu dinheiro de volta, segundo os organizadores. Carreira Nascido em 14 de junho de 1961 na Inglaterra, Boy George ficou famoso na década de 80 quando liderava o grupo Culture Club. Em 1987, iniciou carreira solo com o álbum Sold. Ele estourou nas paradas com a canção The Crying Game, produzida pelo grupo Pet Shop Boys. Depois, se lançou como DJ, atuando nos grupos Jesus Loves You e The Twin, ambos criados por ele, adotando um visual arrojado, baseado nos modelos produzidos pelo designer australiano Leigh Bowery. Atualmente, Boy George atua como DJ, remixando hits de outras bandas e cantores. Há cerca de um ano, Boy George ganhou as páginas da imprensa mundial ao ser condenado a varrer as ruas de Nova York, como pena por porte de drogas. Foram encontradas 13 bolsas de cocaína na casa do cantor em Nova York. Boy George. Pacha São Paulo. Rua Mergenthaler, 829, Vila Leopoldina, tel. (11) 2189-3700. 14/7