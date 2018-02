BOWIE VOLTA AO TOPO DA PARADA David Bowie voltou ao topo das paradas britânicas no domingo, pela primeira vez em 20 anos, com seu novo disco, The Next Day. Gravado em sigilo durante dois anos, o álbum disparou direto para o número 1 na primeira semana de lançamento, vendendo mais de 94 mil cópias, e tornou-se o trabalho mais rapidamente comercializado de 2013, segundo a Official Charts Company. No início do ano, Bowie surpreendeu os fãs e a indústria da música com o inesperado lançamento do single Where Are We Now?, em 8 de janeiro, dia do seu aniversário de 66 anos. Ele estava longe dos holofotes desde que sofreu um ataque cardíaco durante uma turnê, em 2004. / REUTERS