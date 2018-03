Bowie lança primeira música em dez anos

O cantor e compositor britânico David Bowie lançou uma nova canção - a primeira em uma década - após anos de silêncio e especulação.

O lançamento de Where Are We Now se deu nesta terça-feira, o mesmo dia em que Bowie completou 66 anos.

A música pode ser baixada pela internet, onde é possível também assistir a seu vídeo.

O single antecede o próximo disco de Bowie, The Next Day, que deverá ser lançado em março.

Bowie não se apresenta ao vivo desde 2006 e desde então foi visto poucas vezes em público. Seu último disco é Reality, datado de 2003.

A nova faixa foi gravada em Nova York, onde Bowie reside, e produzida pelo colaborador de longa data do cantor, Tony Visconti, com quem trabalhou em clássicos como The Man Who Sold the World, Scary Monsters, Low e Heroes.

'Artista de verdade'

Para John Wilson, apresentador do programa cultural Front Row da Radio 4, da BBC, o lançamento foi uma ''surpresa genuína''.

''Ele é um artista de verdade. Não lança discos (simplesmente) porque é hora de lançar mais um disco. Ele os lança porque tem algo a dizer.''

Where Are We Now? é uma balada simples e sem firulas, na qual Bowie canta em tom melancólico sobre um tema de piano que vai sendo construído lentamente.

A música traz várias referências à cidade de Berlim, onde Bowie e Visconti produziram uma trilogia de álbuns aclamados, Low, Heroes e Lodger, na década de 1970.

A letra faz referências a locais de Berlim, como Potsdamer Platz e Nuremberg Strasse, lugares que ele visitou quando gravou esses discos.

A capa do disco, que já pode ser vista no iTunes, é uma versão alterada da capa de Heroes, sugerindo uma ligação do novo disco com a chamada "Trilogia Berlinense".

O lançamento causou furor no Twitter, com diversos artistas e fãs exaltando a nova canção.

O filho de Bowie, o diretor de cinema Duncan Jones, se derreteu em elogios:

''Seria incrível se vocês todos puderem espalhar a notícia sobre o disco do pai. O primeiro em dez anos e é dos bons!''

O vídeo de Where Are We Now? foi dirigido pelo artista multimídia e autor de instalações Tony Oursler.

O clipe traz referências ao período do cantor em Berlim e mostra o rosto de Bowie projetado no corpo de um boneco. O rosto de uma mulher é projetado no boneco ao lado dele. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.