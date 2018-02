Bourbon sedia festival de blues Uma mobilização inédita no meio do blues nacional pretende arrecadar fundos para o tratamento contra o câncer do ex-vocalista da banda Big Allambik, Ricardo Werther. Para isso, será realizado o Ricardo Werther's Week, um festival que irá reunir nomes do rock e do blues em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Americana (SP), Salvador, Fortaleza e Recife. Em São Paulo, a apresentação será na terça, às 21h30, no Bourbon Street (tel. 5095-6100), com Ricardo Gaspa, Mário Bortolotto, André Christovam, Marcos Ottaviano, Irmandade do Blues, Danny Vincent, Paulo Meyer, Sérgio Duarte e Amleto Barboni.