Botero doa obra a museu de Medellín O pintor e escultor Fernando Botero, que completa 80 anos no dia 19, doou 61 obras de sua Viacrucis: A Paixão de Cristo ao Museu de Antioquia, em Medellín, sua cidade natal, na Colômbia. "Ele disse que teve uma revelação por meio de um sonho, à noite, e que decidiu fazer a doação", disse a diretora do museu, Ana Piedad Jaramillo Restrepo. "Um anjo de seus quadros apareceu e soprou no seu ouvido que deveria deixar a obra em Medellín." O acervo, exposto desde 3 de abril no Museu de Antioquia, possui 27 óleos e 34 ilustrações sobre a paixão e a morte de Cristo, e poderá ser exposto em outros museus do país e do mundo. /EFE