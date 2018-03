BOSSA NOVADescomunal desfile de entrega e interpretação

LEILA VI (LUA DOURADA)

Artista: João Donato.

Álbum: Leilíadas.

Gravadora: Discobertas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LENY ANDRADE

LENY ANDRADE AO VIVO Preço médio: R$ 34

Gravadora: Albatroz

BOM

Caso excepcional de voz, em timbre e tessitura, Leny Andrade é a artista de sua era que melhor soube mergulhar no jazz sem se tornar uma cantora de jazz. Sua vida artística foi construída a partir do Beco das Garrafas (sempre ele, o conjunto de quatro botecos em uma rua sem saída de Copacabana) e sua carreira conduzida pela bossa nova, que a fez grande. Este DVD tecnicamente mal gravado, com poucas câmeras e nenhum cuidado em acabamento gráfico, é vingado pela apresentação de Leny no Teatro Rival, do Rio. Céu e Mar, Dindi e Se é Tarde me Perdoa são apenas três amostras de um desfile descomunal de técnica e entrega que conseguem andar juntas o tempo todo. O produto sai em embalagem de CD e DVD dentro de uma série que a gravadora Albatroz / Videobrokers chama de Bossa Nova 50 Aniversário (títulos de Maria Creuza, Os Cariocas e Peri Ribeiro completam a série). Ela merecia mais cuidado. Mas sua voz, de novo, quebra até essa barreira. / J. MARIA