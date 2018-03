Bossa mais uma vez revisitada, com big band alemã Paula Morelenbaum já fez boas gravações de temas da bossa nova, com arranjos modernos, como em Berimbaum, dedicado a Vinicius de Moraes. Desta vez, ao lado dos alemães SWR Big Band e Ralf Schmid, ela recria canções de repercussão internacional, como Mas Que Nada e Águas de Março, alternando com outras menos desgatadas. Como bônus, uma versão eletrônica de Soul Bossa Nova, de Quincy Jones.