Bortolotto lança 'DJ - Canções Pra Tocar no Inferno'

Bortolotto começou a escrever os contos há sete anos, quando recebeu um pedido de uma revista literária. A série de contos musicais estreou com o texto "Stand By Me" (nome da música consagrada na voz de John Lennon), feito para aquela revista literária - e que abre o livro. A partir dali, Bortolotto forçou-se a escrever os contos seguintes sob essa mesma inspiração.

Independentemente do processo ao qual foram submetidos, os 25 textos têm muito do universo e do estilo "bortolottiano", da boemia, dos porres, do sexo, do humor corrosivo. Na trilha sonora de fundo, clássicos do blues e do rock, como o já citado "Stand By Me", "I Drink Alone" (de George Thorogood), "Jealous Guy" (de Lennon). Estes ajudam a compor o set list de "Canções Pra Tocar no Inferno", que corresponde à primeira parte do livro.

Bortolotto resolveu incluir outros sets na sequência, sob as temáticas Flashback, Evangelhos e Midnight Songs. Em Flashback, por exemplo, estão reunidos alguns antigos contos, escritos quando ele tinha lá seus 20 anos. Dois deles foram selecionados num concurso realizado pela editora Brasiliense e que fizeram parte de uma antologia, em 1981.

O texto "Aquele Olhar Estudado de James Dean" participou da categoria Contos Jovens, enquanto "Balada Cruel de Big Gordon", da categoria Jovens Contos Eróticos. "Para este livro, deixei esses contos exatamente como eu os escrevi naquela época." Para Midnight Songs, ele reservou textos do universo da noite, boemia, para fechar sua performance nas pick-ups literárias. As informações são do Jornal da Tarde.

Noite de autógrafos do livro ?DJ - Canções Pra Tocar no Inferno?, de Mário Bortolotto

Hoje, a partir das 22h.

Mercearia São Pedro

Rua Rodésia, 34, Vila Madalena

Tel.: 3815-7200