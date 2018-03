Bortolotto estreia novo espetáculo no Espaço dos Satyros Vira e mexe alguma voz teima em saudar Mário Bortolotto como herdeiro de Plínio Marcos. Pudera. As figuras proscritas estão sempre lá. Os diálogos cáusticos também. O próprio Bortolotto nunca deu muito crédito a essa comparação. "Sempre achei uma bobagem isso." Mas reconhece "Deve Ser do C... o Carnaval em Bonifácio", peça que entra hoje em cartaz, como uma exceção. "Talvez este texto seja o mais próximo do Plínio", ele diz.