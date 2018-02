Bortolotto estreia nova peça Estreia hoje, às 21 h, no Teatro Estação Caneca, o espetáculo Quartos de Hotel, com texto e direção de Mário Bortolotto. A peça integra a programação do projeto Cemitério de Automóveis 30 Anos - Artes do Subterrâneo, contemplado pelo programa municipal de fomento ao teatro. A peça apresenta histórias de pessoas em quartos de hotéis. O espetáculo, com elenco formado por Carlos Carah, Katiana Rangel, Francisco Eldo Mendes, Danielle Cabral, Walter Figueiredo e Erika Puga, ficará em cartaz até dia 29. O Teatro Estação Caneca fica localizado na Rua Frei Caneca, 384 (tel. 2371-5783). O espectador paga o quanto quiser pelo ingresso.