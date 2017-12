Bortolotto continua na UTI, mas com quadro clínico estável

O dramaturgo Mario Bortolotto, de 47 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na região central da cidade.

Segundo boletim divulgado na manhã desta terça-feira, 8, Bortolotto está consciente e com quadro clínico estável. A sedação já foi retirada e ele permanece sob efeito de analgésicos, respirando com suporte de aparelhos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dramaturgo foi baleado durante uma tentativa de assalto ao bar do Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, no centro da cidade, no último sábado. Por volta das 14 horas da segunda-feira, o desenhista e músico Henrique de Macedo Figueroa, conhecido como Carcarah, de 30 anos, também baleado durante o assalto, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.