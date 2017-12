Bortolotto agradece o apoio dos amigos após receber alta

O dramaturgo Mario Bortolotto, de 47 anos, baleado durante uma tentativa de assalto no dia 5 de dezembro na bar do Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, postou uma mensagem para os amigos no seu blog Atire no Dramaturgo. "Só pra avisar pros amigos e pra toda rapaziada que tá di ombro comigo. Tô melhor. Queria agradecer a força e as palavras bacanas de incentivo q recebi da maioria (...) Tô assistindo King Kong com minha filha", escreveu.

Ele teve alta no domingo, 27, e foi para seu apartamento no Centro de São Paulo, onde vai se recuperar. Bortolotto levou três tiros - um no tórax, um no pescoço e o outro no ombro - na tentativa de assalto e foi levado para a Santa Casa em estado grave. Mas recuperou-se surpreendentemente, segundo avaliação dos médicos.

Segundo informações da família, Bortolotto só vai conversar com a imprensa quando estiver em condições. O autor, que há quase 30 anos mantém a companhia Cemitério de Automóveis, tem mais de 50 peças no currículo (ele costuma brincar que nem mesmo ele sabe quantas escreveu). Foi vencedor do Prêmio Shell de Teatro e Prêmio Mambembe de ator.

Bortolotto foi um dos principais responsáveis pela revitalização da Praça Roosevelt, hoje polo de teatro na região. Em 2000, a Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) premiou o autor pelo conjunto de sua obra e, em 2008, ele recebeu o Prêmio Shell de Teatro por Nossa Vida Não Vale um Chevrolet. Lançou também quatro livros. Ele ainda participa como vocalista e compositor das bandas Saco de Ratos Blues e Tempo Instável.