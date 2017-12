Boris Kossoy lança nesta quarta livro sobre fotografia

O historiador e teórico de fotografia Boris Kossoy lança nesta quarta-feira, 13, das 19 às 22 horas, o livro Os Tempos da Fotografia: o Efêmero e o Perpétuo (Ateliê Editorial, R$ 37), na Livraria da Vila. O volume complementa a trilogia iniciada com Fotografia & História e Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. Nessa nova obra, ele retoma o conceito da imagem fotográfica enquanto representação e documento visual, discute imprensa e fotografia (fotojornalismo de Hildegard Angel e a fotografia na imprensa no Estado Novo) e também as tênues fronteiras entre imagem e representação. Boris Kossoy lança livro Os Tempos da Fotografia: o Efêmero e o Perpétuo. Livraria da Vila. Alameda Lorena, 1.731, tel. 3062-1063. Quarta-feira, das 19 às 22 horas