Boris Casoy deve ir para a TV Cultura O apresentador Boris Casoy está em fase final de negociações com a TV Cultura para apresentar um telejornal, segundo divulgou neste fim de semana a revista Veja. Casoy, que era contratado da Rede Record desde junho de 1997 deixou a emissora em dezembro do ano passado, após a rescisão de seu contrato que venceria no final de 2006. O motivo seria a intenção da Record de colocar um casal de apresentadores à frente do noticiário. Em entrevistas na época, Casoy disse que já esperava pelo fato, por não concordar com as inovações do departamento de jornalismo da emissora, mas que o rompimento aconteceu de forma amigável entre ambas as partes. Casoy iniciou sua carreira como radialista esportivo em 1965. Dirigiu o jornal Folha de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980 e em seguida foi trabalhar em televisão, ficando no SBT de 1980 a 1997, quando mudou para a Record.