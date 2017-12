Boris Becker se solidariza com Tiger Woods

Becker, de 42 anos, que engravidou uma modelo russa numa rápida relação sexual dentro do armário de um restaurante londrino, enquanto sua mulher esperava um filho para o casal, disse que se identifica com Woods.

"Experimentei exatamente o mesmo e posso me solidarizar com ele", disse Becker a um programa de TV que vai ao ar na segunda-feira, segundo relato do jornal alemão Bild.

O tumultuado processo de divórcio de Becker, dono de seis títulos do Grand Slam, virou alvo de piadas. O ex-tenista disse que será "muito difícil" para Woods salvar seu casamento com a sueca Elin Nordegren, com quem tem dois filhos.

Woods anunciou neste mês que abandonará temporariamente as competições para tentar salvar seu casamento.