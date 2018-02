Bordões de Silvio Santos estão à venda

A RedeTV!, que tanto já foi acusada de atrasar salários, vem honrando pagamentos em dia a seus funcionários. Mais que isso: às vezes paga até em datas adiantadas. A reorganização do caixa é internamente atribuída à Igreja Universal, que vem locando horários maiores na programação.

Efeito solar.Flor do Caribe estreou em Portugal anteontem surpreendendo o mercado local. Exibida pelo canal pago básico da Globo lá, a novela de Walther Negrão foi o programa mais visto da TV por assinatura do país, com 139,9 mil espectadores.

Efeito solar 2. O primeiro capítulo de Flor do Caribe se consuma como a melhor estreia de uma novela no cabo de Portugal dos últimos tempos, tendo superado inclusive o início de Lado a Lado, também muito bem-sucedida no além-mar.

Efeito solar 3. Com sol, praia nordestina e gente bonita, Flor do Caribe bebe na mesma fonte de Tropicaliente, do mesmo autor, que há duas décadas arrastou turistas de Portugal e da Rússia até as praias do Ceará.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para denunciar a idade de quem se identificar com o tema, o canal PlayTV relembra nesta sexta, às 22h, o jogo Pac Man para Atari e seus efeitos sonoros comendo pastilhas e vitaminas. O conteúdo nostálgico está no 7º episódio da série O Videogame no Brasil.

A ESPN exibe neste sábado, em sala de cinema do Shopping Eldorado, em São Paulo, a final da Champions League entre Atlético de Madrid e Real Madrid.

Equipes de pesquisa da Globo já tentam diagnosticar ajustes a serem feitos em Geração Brasil, novela das 7 que estreou há duas semanas. A ideia é identificar os pontos favoráveis à audiência para explorar o que vem dando certo e enxugar o bê-á-bá tecnológico.

Filho pródigo. De volta à Globo após oito anos, Mário Frias encara aula de preparação corporal para a nova temporada de Malhação (batizada como Malhação Sonhos). Na ficção, será ex de Emanuelle Araújo. De 2006 para cá, Frias foi ator na Record e apresentador na RedeTV!