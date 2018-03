Bootsy Collins tocará em janeiro em São Paulo O lendário Bootsy Collins, ex-baixista de James Brown e de George Clinton, instrumentista seminal na evolução do funk durante os anos 60 e 70, chega em São Paulo para três shows, no fim de janeiro. As apresentações serão no Sesc Pompeia, nos dias 25, 26 e 27 do mês. O show deve concentrar-se no repertório do Parliament Funkadelic, o histórico coletivo afrofuturista de qual Bootsy foi parte essencial, nos anos 70. "Flashlight", "One Nation Under a Groove", "Cosmic Slop" e "Mothership Connection" estão na setlist. Às 19h (sexta), 21h30 (sábado) e 19h (domingo), no Sesc Pompeia, Rua Clélia, 93 (11) 3871-7700. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.