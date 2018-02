Boomerang vai acabar com os 'clássicos da madrugada' O canal Boomerang, da Turner, nasceu com a proposta de conquistar o público adulto com desenhos clássicos como A Corrida Maluca. Porém, desde abril de 2006, quando o Boomerang passou por uma transformação visual, a grade vem sofrendo modificações para agradar mais aos pequenos telespectadores - e até a novela Rebelde entrou na grade. O processo de reposicionamento do canal terá seu desfecho em janeiro, quando o Boomerang será voltado exclusivamente para pré-adolescentes e adolescentes de 9 a 14 anos. Isso significa o fim dos desenhos clássicos para botar marmanjo para dormir. A faixa da madrugada, que já teve atrações como Laboratório Submarino, Speed Racer, Zé Colméia e Tartaruga Touché, entre outros, sairá de cena. E, em janeiro, reprises de séries, desenhos e filmes devem ocupar esse espaço. O Boomerang surgiu em 2001 para acomodar o acervo de animações antigas que pertence à Turner e que não tinha espaço no Cartoon Network. A Turner não definiu o que fará com esse baú, mas, quem sabe, o Cartoon ganhe uma faixa clássica ou um outro canal apareça para contentar os nostálgicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo