'Boogie Oogie' promove carnaval dos 70

O Porta dos Fundos já assegurou a exibição, em Portugal, de O Grande Gonzales, sua primeira série para a TV, encomendada pela Fox. O mesmo canal exibirá o título lá. O roteiro, escrito por Ian SBF e Gregório Duvivier, já vem sendo enviado ao pessoal da Fox daqui.

Tem mais: O Grande Gonzales, enredo sobre um mágico que morre em razão de um truque que dá errado, já motiva conversas entre anunciantes e a Fox. A previsão de exibição é para o segundo semestre.

Rafael Cortez não se contentará em ficar na bancada do CQC. O ex-repórter do programa volta para também trabalhar em externas gravadas durante a semana.

Dancin'Days, Anos Dourados, Gabriela, Vale Tudo, Pecado Capital, O Bem Amado, Água Viva e Roque Santeiro são algumas das novelas contempladas no CD Teletema, da Som Livre, com os maiores hits de novelas entre 1964 e 1989.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Teletema, o CD, é baseado no livro homônimo, de Guilherme Bryan e Vincent Villari. Das 17 faixas do CD, só uma não é de produção da Globo: Jazz Potatoes, de Jorge Ben Jor, de Beto Rockefeller, novela da TV Tupi.

A NBA estreia no SporTV oficialmente no dia 24, com a transmissão de Dallas Mavericks X Toronto Raptors. Mas o site do canal, sportv.com, promove um aperitivo do menu neste domingo, com o All Star Game, diretamente de Nova York, a partir das 23 h (de Brasília).

De Once Upon a Time, a atriz Georgina Haig, que interpreta Elsa na série, tem viagem marcada para o Brasil em abril. Virá para honrar um evento com fãs locais.

Em clima de carnaval, o Esporte Espetacular de domingo enfoca o condicionamento físico dos passistas que suam a camisa na avenida.

Alalaô. Enquanto estiver no Sambódromo paulista, pela Globo, hoje à noite, Chico Pinheiro estará também na tela da GloboNews. Sem sair do clima de carnaval, seu Sarau conversa com o elenco do musical Sassaricando - E o Rio Inventou a Marchinha. Às 23h30.