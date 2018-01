'Bons Costumes' marca volta do cineasta Stephan Elliott Stephan Elliott é australiano, tem 47 anos e, para o cinéfilo, é o diretor de um só sucesso - "Priscilla, a Rainha do Deserto", road movie que estourou nas telas em 1994, a partir de sua exibição no Festival de Cannes. A história das drag queens que atravessam o deserto num ônibus cor de rosa, ao som de ABBA, caiu no gosto de todas as plateias. Elliott perdeu-se depois em projetos descontrolados, mas ele ressurge agora promissor com uma adaptação de Noel Coward, "Bons Costumes".