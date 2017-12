Bono e The Edge fazem trilha para musical do Homem-Aranha O Homem-Aranha tem força super-humana e escala paredes, mas será que ele sabe cantar ou dançar? É o que Bono e The Edge, astros do U2, estão prestes a descobrir, já que foram encarregados de compor as músicas e letras de um musical da Broadway sobre o super-herói. A Marvel Studios disse na quinta-feira, 19, que há planos em andamento para produzir um musical baseado no personagem de quadrinhos e que já foi astro de três filmes, o último dos quais, Homem Aranha 3, fez sua pré-estréia mundial em Tóquio esta semana, e chega ao Brasil em maio. "O musical será dirigido pela premiada com o Tony Julie Taymor, e Bono e The Edge, do U2, vão criar letras e músicas novas para o espetáculo", disse a Marvel em comunicado à imprensa. Taymor recebeu dois prêmios Tony por seu trabalho no musical da Disney O Rei Leão. A Marvel Studios, uma unidade da Marvel Entertainment, disse que uma leitura do musical está programada para os próximos meses, mas que não foram confirmadas datas para a estréia da peça na Broadway. Marvel estréia no teatro Será a primeira vez que um personagem da Marvel será tema de um espetáculo na Broadway. Mas não será o primeiro espetáculo da Broadway baseado num super-herói. Superman the Musical estreou no teatro Alvin em 1966, mas foi um fracasso comercial e encerrou sua temporada depois de quatro meses. A Disney, porém, já teve uma série de espetáculos na Broadway baseados em seus personagens. Mary Poppins, Tarzan, O Rei Leão e A Bela e a Fera estão em cartaz no momento. A Pequena Sereia vai tomar o lugar de A Bela e a Fera ainda este ano. O Homem-Aranha, que apareceu na Marvel Comics em 1962, ganhou seus superpoderes depois de o jovem Peter Parker ser picado na mão por uma aranha radioativa enquanto visitava uma feira de ciências. O Homem-Aranha é capaz de se agarrar a quase qualquer superfície, possui força sobre-humana e é 18 vezes mais ágil do que um ser humano comum.