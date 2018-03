Bono, do U2, coloca placas de metal no braço após acidente de bicicleta em NY

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bono, vocalista do grupo de rock irlandês U2, precisou de várias horas de cirurgia para reparar fraturas no rosto e ombro e instalar placas de metal no braço após um acidente de bicicleta no Central Park, em Nova York, afirmou a revista Rolling Stone nesta quarta-feira.

O cantor de 54 anos estava tentando desviar de outro ciclista no domingo quando o acidente ocorreu, forçando o cancelamento da participação que o grupo faria durante toda a semana no programa "The Tonight Show", da rede NBC.

"Bono foi levado ao Departamento de Emergência do Centro Médico Presbyterian/Weill Cornell de Nova York e se submeteu a vários exames de raio-x e tomografias computadorizadas, e a horas de cirurgia", afirmou a revista.

A publicação disse que o osso da parte superior do braço quebrou em seis lugares e rasgou a pele, exigindo três placas de metal e 18 parafusos para reparar a lesão.

Na segunda-feira, o cantor foi submetido a mais uma cirurgia no seu dedo mindinho esquerdo fraturado.

Quando questionada sobre a extensão dos ferimentos e do prognóstico do cantor, a porta-voz de Bono disse que não havia nada de novo a acrescentar além do que foi relatado pela revista Rolling Stone.

Um cirurgião ortopédico disse à revista que Bono precisará de terapia intensiva, mas terá uma recuperação completa. Também não está claro como as lesões de Bono vão afetar a próxima turnê do grupo.

O acidente de bicicleta de domingo foi a segunda experiência ruim para o roqueiro em menos de uma semana.

Um avião privado em que Bono viajava da Irlanda para a Alemanha na semana passada perdeu a porta traseira quando se aproximava do aeroporto de Berlim. O piloto conseguiu pousar com segurança.

No mês passado, Bono também revelou em um programa de entrevistas britânico que sempre usa óculos de sol porque sofreu de glaucoma por duas décadas. O glaucoma pode danificar o nervo óptico e piorar a visão ao longo do tempo. Sem tratamento, pode levar à cegueira.

Em 2010, Bono sofreu uma lesão na coluna vertebral durante a preparação para uma turnê e passou por uma cirurgia de emergência na Alemanha. A lesão atrasou parte das apresentações.

(Reportagem de Patricia Reaney)