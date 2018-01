Boninho retoma 'Vídeo Show' e Waddington pilota fim de semana

Mas a volta do Vídeo Show para o comando de Boninho é só um ponto na próxima grande dança de cadeiras provocada a partir do afastamento de Manoel Martins da diretoria de Entretenimento. No início de 2015, Martins deixará o posto para se tornar consultor da Globo. Seu cargo, no entanto, segundo as previsões traçadas até aqui, será extinto. O bolo dos mandos e desmandos do entretenimento será fatiado entre várias cabeças.

Nesse contexto, Waddington, que já chefia o fórum de entretenimento - um dos cinco grupos internos organizados pelo diretor-geral Carlos Henrique Schroder - perde o Vídeo Show para assumir toda a programação do fim de semana. O pacote inclui Luciano Huck, Angélica, Serginho Groisman, Regina Casé e Faustão. O Fantástico continuará mais sob a alçada do Jornalismo, que se mantém à parte da área de Entretenimento.

Waddington poderá ainda assinar a direção de Núcleo de uma novela por temporada, mas a parte que cabe a Martins na escolha e na escala de folhetins em produção ficará a cargo de Silvio de Abreu, que já chefia o fórum de novelas na emissora, dando até expediente diário no Projac.

A ideia é criar uma ponte direta entre todos eles e o chefão Schroder.

Reserva. Ao lado de Otaviano Costa, Chay Suede se diverte na estreia da nova temporada de Amor & Sexo. Suede, afinal, foi Alexandre Nero em Império, e será o primeiro de uma série de convidados a sentar na cadeira de Nero, ocupado com a novela. Hoje, na Globo.

Novela teen, Gaby Estrella está entre os títulos finalistas ao Emmy Internacional na categoria de produção infantojuvenil. A novela das produtoras Panorâmica e Chatrone, exibida pelo canal Gloob, concorre com duas produções da Austrália e uma da Espanha.

Assim, Gaby Estrella já será levada à MipCom, em Cannes, com a chancela da indicação ao Emmy. A feira de TV começa nesta segunda.

Gomorra, série italiana baseada no livro homônimo de Roberto Saviano, sobre a Camorra, máfia napolitana, chega ao Brasil no dia 5 de novembro, pelo canal MAX, da HBO.

O Bate-Bola, da ESPN Brasil, passa a ter dois apresentadores em sua 2ª edição, e não mais um só: Bruno Vicari e Marcela Rafael, ambos tratados como talentos da casa, já gravaram piloto e entram em cena nesta segunda-feira, das 13h às 15h.

E o FOX Sports comemora a liderança entre os canais esportivos, entre homens de 18 a 24 anos, na noite do último dia 30, com o jogo entre São Paulo e Huachipato. Nesse target, o canal bateu SBT e Band entre os pagantes de TV, no horário.