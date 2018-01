Boni pede mais um dia para decidir se aceita cargo de secretário

O empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ainda não tem a resposta definitiva se vai ou não aceitar o convite do prefeito eleito, João Doria, para assumir a secretaria de Cultura de São Paulo a partir de 2017. Boni disse que, apesar de sua imensa vontade de atender ao pedido, teria muitos problemas com a transferência de sua estrutura pessoal e profissional do Rio de Janeiro para São Paulo. Aos 80 anos, Boni vive no Rio desde 1963 e trabalha à frente de 27 emissoras de sua TV Vanguarda.

Ao Estado, Boni voltou a pedir um novo prazo. "Vou dar a resposta definitiva até amanhã (sexta, dia 28)". Ele tem adiado sua decisão, segundo o próprio, por questões ligadas à logística da mudança. "É tudo muito caro", comentou com a reportagem. Caso não aceite o cargo de secretário, Boni diz que vai se colocar à disposição de Doria para participar da secretaria de alguma forma.