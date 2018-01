Boni não deve aceitar cargo de secretário de Cultura

O empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, não deverá mais aceitar o cargo de secretário de Cultura de São Paulo. Ele pediu uma reunião com o prefeito eleito João Doria, no próximo domingo, para explicar o motivo de sua decisão. Além de ter de se mudar com a família do Rio, cidade onde vive desde 1963, ficaria muito complicada a transferência para São Paulo de toda a estrutura de sua TV Vanguarda, hoje com escritório no Rio de Janeiro. Boni vai sugerir ao prefeito um envolvimento menos rígido com a pasta. Impressionado com os projetos da área expostos por Doria em um primeiro encontro, ele diz estar disposto a até mesmo prestar consultoria para a área.