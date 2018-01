Boni faz orçamento com empresas de mudança

O empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ainda não decidiu se vai aceitar o convite para assumir a Secretaria de Cultura de São Paulo. Ele afirmou ao Estado, na tarde desta quarta-feira, que está fazendo orçamentos com empresas de mudanças. Ontem, Boni havia dito ao jornal que o único impedimento de sua ida para a Secretaria seria o fato de ter de abrir mão da estrutura que ele tem montada no Rio de Janeiro. “Não dá para sair de repente com mala, cuia e papagaio”.

Se o fato de estar orçando sua mudança já seria uma resposta? “Amanhã (dia 27) eu dou a resposta definitiva”, disse ao jornal. Boni, 80 anos, ficou tentado a assumir o desafio de comandar a pasta da cultura da cidade depois de uma reunião com o prefeito eleito que o convidou, João Doria. Apesar de morar no Rio de Janeiro desde 1963 e de ter sua experiência focada em TV, ele disse se sentir preparado para lidar com a demanda. “Doria quer fazer uma transformação. Ele sabe que eu posso colocar suas ideias de pé”.