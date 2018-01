Boni deve ser o novo secretário de Cultura de São Paulo

O empresário e diretor de TV Boni, de 80 anos, foi convidado para ser o novo secretário de Cultura da cidade de São Paulo, de acordo com o jornal O Globo. Natural de Osasco, mas morador do Rio há muitos anos, Boni disse estar entusiasmado com a oferta.

"Os planos de Doria são fascinantes e eu penso seriamente em aceitar", disse ao jornal, se referindo ao prefeito eleito, João Doria. "Agora preciso ver toda a logística de uma mudança do Rio para São Paulo."

Doria deve anunciar o novo secretariado nos próximos dias.