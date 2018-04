Boneco gigante de Lego é encontrado no mar da Holanda Um boneco gigante e sorridente de Lego foi retirado do mar no resort holandês de Zandvoort nesta terça-feira. Trabalhadores de uma barraca de bebidas resgataram o boneco de cabeça amarela e tronco azul de 2,5 metros de altura. "Nós vimos algo sacudindo no mar e decidimos retirá-lo da água", disse um funcionário da tenda. "Era um boneco de Lego em tamanho natural." Um mulher próxima acrescentou: "Eu vi o boneco de Lego flutuando a caminho da praia, vindo da direção da Inglaterra". O boneco depois foi colocado em frente à barraca de bebidas. (Por Tineke van der Struik)