Bonecas Bratz viram filme com atrizes de verdade

Elas já têm uma revista própria, CDs, jogos de computador, DVDs e guarda-roupas lotados de botas, minissaias e tops brilhantes. Agora, Hollywood deu mais uma coisa às populares bonecas Bratz: vida. Bratz é o mais recente filme que tem como alvo o crescente mercado de pré-adolescentes, mas a dúvida é se as meninas de entre 6 e 10 anos vão querer ver suas bonecas adoradas transformadas em garotas reais e mais maduras. O filme, que estréia nos EUA na sexta-feira, transforma quatro das bonecas - Yasmin, Jade, Sasha e Chloe - em adolescentes que enfrentam os perigos sociais do colégio. "Acho que existe uma história a ser contada às meninas que tem a ver com acreditar nelas mesmas e em seu próprio poder. Ser pré-adolescente é uma idade muito difícil, e o pátio da escola é como uma selva", disse o produtor do filme, Avi Arad. Arad está mergulhando em um mercado lucrativo. Adorada por garotas em 65 países, a rival descolada e urbana da certinha Barbie vem surpreendendo o mercado de brinquedos nos últimos seis anos. Mais de 150 milhões de bonecas Bratz já foram vendidas, e a franquia Bratz global vale cerca de 2 bilhões de dólares, segundo a MGA Entertainment, que criou a boneca em 2001. O desafio, para os criadores de Bratz, o filme, foi traduzir as bonecas em meninas reais, sem desagradar às meninas que brincam com a boneca. Em lugar de contratar atrizes conhecidas, os responsáveis pelo filme fizeram testes com 5.000 garotas para escolher as atrizes que representariam as bonecas, de origens culturais distintas. Eles acabaram por contratar quatro desconhecidas: Nathalia Ramos, Janel Parrish, Logan Browning e Skyler Shaye.