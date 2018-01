Bond girl viverá refém das Farc Uma bond girl irá interpretar o papel de Ingrid Betancourt no cinema. A atriz italiana Caterina Murino encarnará a ex-senadora colombiana em uma adaptação cinematográfica a ser rodada em Hollywood. O filme deve mostrar o cativeiro da ex-candidata à Presidência da Colômbia que foi mantida como refém pelas Farc durante seis anos. O longa se chamará À Procura de Ingrid e vai basear-se nos livros do ex-marido de Ingrid. Juan Carlos Lecompte: Ingrid e Eu, uma Liberdade Agridoce e Procurando Ingrid. A atriz Caterina Murino se tornou conhecida como bond girl depois de sua participação no filme Cassino Royale (2006). / EFE