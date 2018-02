Bon Jovi diz que suposta overdose de drogas da filha é uma 'tragédia'

"É humano. Esta tragédia foi algo que tive que enfrentar, também, então passaremos por isso", afirmou Bon Jovi à afiliada da rede de televisão Fox em Los Angeles na terça-feira.

"As pessoas enviaram mensagens calorosas para minha família e fiquei realmente tranquilizado. Estamos bem", completou o cantor.

Stephanie Bongiovi, de 19 anos, foi encontrada desacordada num quarto do alojamento estudantil do Hamilton College, em Clinton, Estado de Nova York, na semana passada, devido a uma suspeita de overdose de heroína.

Ela foi presa sob acusação de porte de drogas em ligação com a aparente overdose, mas as acusações foram depois retiradas, já que a lei de Nova York proíbe a instauração de processo para pessoas que tiveram overdose e com pequena quantidade de drogas.

Stephanie é a mais velha dos quatro filhos de Bon Jovi com a mulher, Dorothea Hurley.

(Reportagem de Eric Kelsey)