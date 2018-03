Bombeiros resgatam homem pelado preso em chaminé na Alemanha

A brigada de incêndio foi chamada da emergência depois de a polícia não ter conseguido ajudar o homem, de 39 anos, que ficou entalado na chaminé, que tinha a largura dos seus ombros, a 10 metros do chão.

"As equipes de resgate, especializadas em salvar pessoas de grandes alturas, tentaram puxar a vítima para cima com um guindaste e uma corda elástica", disse o porta-voz dos bombeiros.

"A princípio ele segurou na corda, mas não teve forças e tivemos que pensar em uma alternativa".

A equipe, com cerca de 30 bombeiros e 10 policiais, fez um buraco no segundo andar do prédio e conseguiu retirar a vítima, mas não antes de ele perder a consciência. Ele precisou de 15 minutos de procedimentos de ressucitação e ainda está no hospital.

"Ele sofreu ferimentos na queda e devido à falta de roupa --ele estava pelado--, ficou com muito frio", acrescentou o porta-voz.

A operação de resgate levou pouco menos de duas horas, mas não ficou claro há quanto tempo o homem estava na chaminé antes de a polícia ser informada dos seus gritos de desespero.

Não se sabe o que o homem fazia no telhado. Alguns relatos da mídia dizem que ele era um desabrigado e estava fugindo de um hospital.

"A primeira pergunta foi: este homem está vestindo uma roupa vermelha e tem uma longa barba branca?", disse o porta-voz dos bombeiros.

(Reportagem de Madeline Chambers)