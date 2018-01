Bom Retiro Fashion tem seu dia de Gisele Bündchen Na passarela montada na Rua Carmo Cintra, lojistas da Zepa (apelido da Rua José Paulino) exibiram as novidades para a coleção outono/inverno Não procede a notícia de que Gisele Bündchen foi vista carregando três sacolas de compras em uma esquina da José Paulino. O boato de que a supermodelo iria participar do primeiro dia da Bom Retiro Fashion Business causou alucinações em muitas donas de casa, ambulantes e flanelinhas da região. ?É uma dona loira e alta, né? Acho que ela estava entregando panfleto...?, confundiu o guardador de carro Wilson Tadeu Carneiro, 42 anos. Um pequeno circo fashion foi instalado no coração da ?Zepa? (apelido carinhoso da José Paulino), no bairro do Bom Retiro (igualmente apelidado de Bonra). Uma passarela de 300 metros, montada na Rua Carmo Cintra, vai receber as novidades das coleções outono/inverno de 30 grifes do Bom Retiro. Serão quatro apresentações por dia, das 10h às 16h. A estimativa é que, até quinta-feira, cerca de 50 mil pessoas compareçam ao local. Assim como no São Paulo Fashion Week, os desfiles do Bom Retiro têm modelos magérrimas e sorridentes. Elas, que são endeusadas entre os freqüentadores do mundinho da moda, não repetiram o mesmo sucesso junto aos office-boys que circulam pelo Centro: ?São bonitas, mas falta carne! Tem muita atendente de loja que ?dá de dez??, disse Robson Santos, 23 anos. Outra inadequação entre o mundo fashion e a ?Zepa? foi a seleção musical para os desfiles. Um DJ abusou do bate-estaca e desagradou clientes e lojistas. Casacos e blazers inspirados em uniformes militares Durante os desfiles de hoje, foram apresentadas as grandes apostas para a próxima estação. Os casacos e blazers inspirados em uniformes militares devem cair na graça dos consumidores (tanto dos shoppings como das lojas populares). Causou frisson entre os presentes o desfile de lingerie e cuecas da Cia. das Calcinhas. Ninguém poupou assobios e aplausos às meninas e meninos que participaram do desfile. Segundo Reginaldo Fonseca, produtor responsável pelo Bom Retiro Fashion Business, todo o evento foi baseado na ?confusão de estilos da moda atual?. Quem assistir aos desfiles poderá apreciar um pouquinho de cada tendência. Estão representados desde os looks calcados no já tradicional ?pretinho básico? como aqueles que abusam das cores - e conhecidos como ?moda retrô?. Mas, pouco afeito ao vocabulário do mundo fashion, o público da ?Zepa? queria saber de um único detalhe. Os clientes tinham uma única pergunta para fazer aos organizadores, lojistas, estilistas e modelos: ?Quanto é que custa??