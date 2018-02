Bom Dia Brasil cresce; Record cai em SP

A mesma Angela volta ao Programa da Tarde, também hoje, pelo mesmo motivo promocional de sua Xepa. A Record tentará envolver o lançamento da novela em todos os programas da casa até terça, quando estreia.

Don Draper voltou a bater o Flamengo. Enquanto a Globo se refestelava no Ibope com Corinthians X Boca Juniors, a Band que, a essa altura se contentava com Flamengo e Campinense, ficou com 1 ponto de média de audiência na Grande São Paulo durante a exibição de Mad Men, pela Cultura, que alcançou 1,4 ponto no episódio exibido anteontem.

Mad Men, diga-se, bateu também a RedeTV!, que alcançou 0,6 ponto no horário. Durante o seriado, 2,3% do total de aparelhos ligados em São Paulo estavam sintonizados na Cultura.

E o Quem Sabe, Sabe!, ainda na Cultura, subiu de 1,2 ponto, na estreia, para 1,3 na terça e 1,7 na quarta, na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 62 mil domicílios.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mastectomia de Angelina Jolie norteia a pauta de boa parte dos programas do fim de semana, incluindo o Canal Livre, domingo, na Band, com a médica oncogeneticista Maria Isabel Achatze.

Who Wants to Be a Millionaire na versão de José Luiz Datena entra em pré-produção na Band ainda em junho, para estrear no 2.º semestre, ainda sem data certa.

Polícia para quem não precisa: os programas policiais da Medialand, na linha do Operação de Risco e Câmera em Ação, vêm sendo exibidos na Coreia. Dublados.

Clicada pelo fotógrafo André Schiliró, Mel Lisboa estampa a capa do mês da revista Top Magazine. E enquanto cobra do espectador que "pague quanto puder" para ver sua peça, Homem Não Entra, em cartaz no Luz do Faroeste (Metrô Luz), ela se prepara para ser prostituta de luxo em Pecado Mortal, primeira novela de Carlos Lombardi na Record.

As reformas operadas no Bom Dia Brasil tiveram efeito para o ibope da Globo na Grande São Paulo, em todas as circunstâncias: do início do ano para cá, da semana passada para a retrasada, e mesmo no período de um ano. De abril de 2012 a abril de 2013, o telejornal cresceu 12% na região, enquanto a Record perdeu 19% no horário. Em números, significa que a Globo foi de 7,7 pontos a 8,6, ao passo em que a Record caiu de 6,9 para 5,6 pontos. Na semana passada, o Bom Dia Brasil marcou 9,3 pontos de média, ante 7,8 pontos da semana anterior (de 29/4 a 3/5), período em que a Record perdeu 4% e o SBT, surpresa, cresceu 16%.

Mel,

artigo de luxo