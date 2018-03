Bom de conversa Bom conversador, o poeta Geraldo Carneiro (foto) é o convidado do mês do encontro Sempre um Papo, no Sesc Vila Mariana. Também letrista e roteirista, ele conversa com o público sobre os novos trabalhos, o livro infantil Como um Cometa e o manifesto Os Desmandamentos. / UBIRATAN BRASIL