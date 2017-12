Bolshoi demite bailarino crítico da direção O Teatro Bolshoi não vai renovar o contrato do bailarino Nikolai Tsiskaridze. Em janeiro, quando um membro da companhia foi atacado com ácido, Tsiskaridze havia dito que o episódio era sintomático da "maneira injusta" como o teatro lida com seus bailarinos; em resposta, o Bolshoi disse que o ataque foi consequência do clima ruim de trabalho provocado por artistas como Tsiskaridze.