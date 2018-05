Bolognini Pasolini e o dinheiro

Primeiro dos três filmes de Mauro Bolognini com roteiro de Pier Paolo Pasolini, A Longa Noite de Loucuras dialoga com o terceiro, Um Dia de Enlouquecer, mais do que com segundo, O Belo Antônio, adaptado do romance de Vitaliano Brancati. La Notte Brava e La Giornata Balorda têm em comum a juventude dos personagens e a importância do dinheiro. Os gigolôs e as prostitutas da Longa Noite fazem tudo por dinheiro, mas o último plano, que remete ao primeiro, fecha um ciclo em que a nota não vale nada e é lançada ao lixo. O dinheiro também é a meta do jovem que tenta comprar uma barraca na feira, mas o que é tudo para ele é nada para a burguesa que paga pelo sexo, no Dia de Enlouquecer.

Raggazzi di vita são personagens frequentes dos primeiros escritos de Pasolini - e também dos primeiros filmes que realizou, no quadro de um neo-neorrealismo, mais poético do que aquele celebrado por Roberto Rossellini e Vittorio De Sica no pós-guerra. Por isso mesmo, muitos críticos sempre supervalorizaram o aporte pasoliniano a Bolognini, reduzindo o cineasta ao artesão que teria transformado em imagens a prosa de Pasolini. O tratamento é desigual ao conferido ao roteiro que Pier Paolo também (co)escreveu para Federico Fellini. Embora próximo (as damas da noite), o universo de As Noites de Cabíria tende a ser mais místico.

O filme que agora sai em DVD permite que se diga bem de um diretor (um autor?) que viveu à sombra - de Pasolini como de Luchino Visconti. É verdade que as primeiras comédias de Bolognini são um tanto impessoais - com exceção da admirável A Casa Intolerante -, mas suas reconstituições históricas e adaptações de grandes romancistas (Brancati, Alberto Moravia, Italo Svevo, Vasco Pratolini) são exemplares. Os críticos que reprovam o esteticismo de Bolognini, o seu gosto de antiquário, esquecem-se de que a morbidez e o maneirismo, convertidos em estilo, não entravam a força dos filmes.

Em 1959, boa parte do interesse de A Longa Noite de Loucuras vinha do elenco que reunia os novos talentos da Itália e da França, Laurent Terzieff, Jean-Claude Brialy, Rossana Schiaffino, Elsa Martinelli, Antonella Lualdi. Elas rodam bolsinha nos becos romanos, eles as exploram, mas como nos suntuosos melodramas de época de Bolognini, os temas já são a impotência figurada dos homens (só em O Belo Antônio ela é real) e a mistificação das mulheres. Em seu livro de memórias, Le Ruisseau des Singes, Brialy lembra-se de Bolognini como se fosse um núncio apostólico e de Pasolini sempre cercado de garotos, nos lugares ermos em que filmavam.

Em Jovens Maridos e A Casa Intolerante, o diretor já roçara a linguagem popular que Pasolini colocou, com propriedade, nos diálogos de La Notte Brava e essa é uma conquista importante para o realismo do filme. O episódio mais esquisito envolve a participação de Mylene Démongeot. Contemporânea de Brigitte Bardot - e ofuscada por ela -, a bela Mylene faz a criada na pele de madame, na visita à mansão que permite irromper, em clima dúbio, na miséria (social? moral?) de A Longa Noite, o futuro Bolognini viscontiano das crônicas sobre a decadência burguesa.

A LONGA NOITE DE LOUCURAS

(Itália, 1959). Direção: Mauro Bolognini. Distribuição: Platina. Preço: R$ 29.

OUTROS LANÇAMENTOS

FRANJU, MESTRE DO INSÓLITO

"Um filme de louco sobre os loucos, portanto, de louca beleza." Assim o crítico Jean-Luc Godard saudou La Tête contre Les Murs, o primeiro longa de Georges Franju, de 1959, que agora sai em DVD como A Cabeça contra a Parede. Franju, mestre do fantástico (ou do insólito) à francesa, mostra jovem enviado pelo próprio pai ao hospício, depois que o garoto o acusa do assassinato da mãe. O clima, a interpretação (Pierre Brasseur, Jean-Pierre Mocky, Paul Merisse, Anouk Aimée, etc.), tudo contribui para a estatura de clásssico que o filme de Franju ostenta.

A CABEÇA CONTRA A PAREDE

(França, 1958).

Direção: Georges Franju.

Distribuidora: Platina. Preço: R$ 29,90.

E O PRESIDENTE DE NIRO FAZ RIR

Presidente do júri do recente Festival de Cannes, Robert De Niro pode ter uma carreira respeitável, com grandes filmes de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Mas seu maior sucesso de público, pelo menos na fase recente, é a série Entrando numa Fria. O episódio mais recente, Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família, insiste na mesma piada - o sogro durão em choque com o genro -, mas o público continuou se divertindo como se a trama fosse original. Também com Owen Wilson, Dustin Hoffman e Barbra Streisand.

ENTRANDO NUMA FRIA MAIOR AINDA COM A FAMÍLIA

(EUA, 2011).

Direção: Paul Weitz

Distribuidora:Paramount.

Só locação.