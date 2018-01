Bolaño e comida para tubarões A influência literária do escritor chileno Roberto Bolaño não é perceptível apenas no continente americano ou na Europa. Ao admitir que sua sombra pairou sobre a concepção de Mundos Roubados, o neozelandês Lloyd Jones certamente se refere na entrevista acima a livros como Chamadas Telefônicas, que a Companhia da Letras coloca no mercado no dia 3 de fevereiro. No conto que dá título ao livro de Bolaño, um casal separa-se por telefone e se reencontra anos depois. Esse episódio pode ter inspirado o neozelandês a fazer com que a camareira africana conheça num trem o homem que a ajuda em sua longa travessia. No conto de Bolaño, ocorre o contrário. É na plataforma de uma estação ferroviária que a mulher sem nome e depressiva, chamada simplesmente de X, despede-se de B. Essa despedida é afetuosa e desesperada. O homem, sem poder dormir, finalmente sucumbe ao cansaço e sonha com um boneco de neve caminhando pelo deserto.