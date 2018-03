BODY OF PROOF CHEGA AO 2º ANO COLOMBIANA KDABRA VOLTA À FOX DOCUMENTÁRIOS E SÉRIE DE FICÇÃO RELEMBRAM O TITANIC DISCOVERY ESTREIA PLANETA GELADO

Dois anos depois de ser lançada no Brasil, a série teen colombiana Kdabra estreia sua 2.ª temporada na Fox, nesta quarta-feira, às 19 horas. Sob o comando dos diretores da série Tempo Final, a trama sobrenatural foi gravada em Bogotá e conta a história do adolescente Luca (Christopher Von Uckermann), que sofre de narcolepsia e descobre-se um mágico poderoso. Agora, após descobrir que é um clone, Luca passa a investigar de quem são os genes que provocaram seu nascimento e a lidar com o seu lado obscuro.

Há exatamente 100 anos, o Titanic naufragava após se chocar com um iceberg e, para relembrar a data, dezenas de documentários invadem a TV desde o início do mês. Hoje, o History Channel traz, a partir das 16 horas, uma programação especial voltada ao desastre. Destaque para O Mistério Resolvido (às 20 h), primeira produção de TV a mostrar detalhes da expedição que mapeou o local onde o navio afundou. Amanhã, ainda no History, vai ao ar Titanic: Depois do Naufrágio (às 22 h), documentário sobre a vida das famílias das vítimas pós-acidente.

Já o canal NatGeo apostou no tema para estrear, nesta terça, às 23 h, sua primeira ficção. Titanic: A Série (do roteirista Julian Fellowes, vencedor do Emmy e do Globo de Ouro pela minissérie Downtown Abbey), com tramas de mistério, ação e romance.

Produção da rede britânica BBC, a série Planeta Gelado - que foi ao ar no Reino Unido com cerca de 8 milhões de espectadores - chega ao Brasil nesta quinta, via Discovery, às 22 horas. Dos mesmos produtores de Planeta Terra (já exibida pelo Discovery e hoje no ar no Fantástico, da Globo), Planeta Gelado mostrará, em seis episódios, tanto a vida selvagem nos polos como as mudanças nas paisagens entre as estações do ano. Ao todo, foram quatro anos de filmagens, sendo 134 horas submersas em gelo polar.