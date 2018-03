Bodes & Elefantes faz show sábado em São Paulo

Música instrumental contemporânea, meio jazz, meio pop, meio dance, meio rock. O som dos músicos da banda Bodes & Elefantes é uma mistura intensa de tudo isso. Para ouvir e dançar ao som desses caras basta colar no Espaço +Soma, no sábado, às 20h. A banda é liderada pelo músico Guilherme Granado, que também toca no grupo Hurtmold, banda de apoio do músico Marcelo Camelo em sua carreira solo.

Granado compõe, produz e grava seus discos em seu estúdio caseiro e, para apresentações ao vivo, conta com uma banda formada por ele, Marcos Gerez, Mauricio Takara, Richard Ribeiro e Ricardo Pereira. Granado iniciou sua carreira musical no início dos anos 90 em bandas punk/hardcore (Pudding Lane e Againe). Em 1998, juntamente com seus amigos Mauricio, Mario, Marcos e Fernando, formaram o Hurtmold, banda que está na ativa desde então se apresentando pelo país, shows no exterior e cinco registros lançados pela Submarine Records.

Granado ainda integra o quarteto São Paulo Underground, grupo formado por Rob Mazurek (Chicago Underground, Exploding Star Orchestra), juntamente com Mauricio Takara e Richard Ribeiro.

Bodes & Elefantes - Espaço Soma (Rua Fidalga 98 - Vila Madalena). Sábado, 26, às 20h. R$ 20 ou R$ 15 (lista: info@maissoma.com. Informações (11) 3031-7945 e www.maissoma.com