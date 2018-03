Bocato e Jam Suburbana fazem show hoje em São Paulo Quem já viu e, principalmente, ouvi o trombonista Bocato em ação quer sempre ouvi-lo mais. Sujeito tranquilo, que sempre escuta com atenção o público, parte integrante de sua música. Ele estará hoje no Studio SP, tocando com a Jam Suburbana, com outros shows agendados para os dias 21 e 28.