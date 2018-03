Bobby Womack está com câncer De acordo com uma matéria publicada no site do jornal inglês Guardian, o veterano soul man Bobby Womack foi diagnosticado com câncer de cólon. A notícia chega ao público dois meses antes do lançamento de seu novo disco, o aguardado The Bravest Man in The Universe, primeiro em 13 anos. O cantor também luta contra uma pneumonia, contou ao jornal o baixista Bootsy Collins, que afirmou também que, mesmo com o teor das notícias, seu colega está "otimista em relação ao futuro". No início do mês, Womack foi internado com falta de ar aguda, e continua no hospital. Seu novo disco foi gravado com Damon Albarn, e sai pela XL.