Bobby Womack é diagnosticado com câncer de cólon

Collins disse que ele falou com o músico de soul no fim de semana.

"Ele queria que todos vocês soubessem que ele ama vocês e agradece as orações", escreveu Collins. "O médico diz que ele está no primeiro estágio de câncer de cólon, ele está muito otimista sobre seu futuro, nós rimos e contamos piadas antes de desligar."

Representantes de Womack não puderam ser contatados de imediato para comentar o assunto.

Womack, de 68 anos, foi levado à pressas ao hospital em Houston, no Texas, no começo do mês em razão de falta de ar e deveria se submeter a um "procedimento cardíaco menor".

Entre suas canções mais conhecidas estão "Woman's Gotta Have It" e "If You Think You're Lonely Now". Ele também escreveu muitos outros hits.

(Reportagem de Mike Collett-White)