BOBBY WOMACK ANUNCIA ALZHEIMER Aos 68 anos, o cantor americano Bobby Womack disse ao The Sun que luta contra a doença de Alzheimer. Os primeiros sintomas já apareceram: ele tem esquecido as letras de suas canções e os nomes de amigos. "Os médicos dizem que as coisas ainda não vão tão mal, mas que vão piorar", comentou. "Como eu posso não me lembrar das letras que escrevi? É frustrante. Pensamentos negativos passam pela minha cabeça de vez em quando e é difícil para mim lembrar de tudo." Em 2012, o soulman se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno no cólon. Seu último disco, The Bravest Man In The Universe, foi lançado em junho.